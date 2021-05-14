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Журналист и фотограф Татьяна Капитонова получила 10 суток ареста
Источник материала: АФН
Журналиста Татьяну Капитонову задержали 13 мая во время съемок конференции Emerge в минском коворкинге Startup Family.
Как пишет правозащитный центр "Вясна", 14 мая судья Алена Жукович рассмотрела ее дело в Советском районном суде.
В Советском РОВД на фотокорреспондента составили протокол по ст. 24.23 КоАП и обвинили в возложении цветов в районе Комаровки. Татьяна подтвердила суду, что находилась рядом с рынком, но вину не признала, так как, по ее словам, ничего не возлагала.
В результате судья Жукович приговорил Татьяну Капитонову к 10 суткам колонии.
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Татьяну Капитонову задержали 13 мая во время съемок конференции Emerge в минском коворкинге Startup Family.
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