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Журналист и фотограф Татьяна Капитонова получила 10 суток ареста

14.05.2021 16:23 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Журналиста Татьяну Капитонову задержали 13 мая во время съемок конференции Emerge в минском коворкинге Startup Family.

Как пишет правозащитный центр "Вясна", 14 мая судья Алена Жукович рассмотрела ее дело в Советском районном суде.

В Советском РОВД на фотокорреспондента составили протокол по ст. 24.23 КоАП и обвинили в возложении цветов в районе Комаровки. Татьяна подтвердила суду, что находилась рядом с рынком, но вину не признала, так как, по ее словам, ничего не возлагала.

В результате судья Жукович приговорил Татьяну Капитонову к 10 суткам колонии.

 
 
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Татьяну Капитонову задержали 13 мая во время съемок конференции Emerge в минском коворкинге Startup Family.
 
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