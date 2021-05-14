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Как Лукашенко сок на рынке покупал: "Нету у меня денег"
Источник материала: Партизан
Александр Лукашенко 14 мая посетил фермерский экорынок, расположенный на площадях торгового комплекса «Валерьяново» в Минском районе.
После обсуждения соответствующих вопросов в кругу чиновников и владельцев торгового центра, где расположился рынок, Александр Лукашенко прошел по торговым рядам. Он ознакомился с ассортиментом продукции. Возле одного из стендов его заинтересовал яблочный сок в пакетах.
— Кто б дал копейку купить этот пакет, — сказал Лукашенко.
Ему тут же назвали цену – 7 рублей.
— Нет у меня денег! — возмутился Лукашенко.
Видео опубликовали в Телеграм-канале
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Александр Лукашенко 14 мая посетил фермерский экорынок, расположенный на площадях торгового комплекса «Валерьяново» в Минском районе.
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