Изменен график отключения горячей воды по некоторым адресам

Источник материала: Onliner

По ряду адресов в Минске внесены изменения в график планового отключения горячего водоснабжения, сообщили агентству «Минск-Новости» в филиале «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго».

Так, с 12 мая отключена вода по адресам: 2-й пер. Р. Люксембург, 4 к. 2; ул. Р. Люксембург, 118 и 124.

При этом в домах по адресам: ул. Одесская, 16, 20а и 20б, ул. Лазо, 7 отключение воды переносится на более поздний срок.

Кроме того, перенесены сроки отключения воды в доме №1б на ул. Серова. Ранее планировалось, что горячее водоснабжение по этому адресу будет отключено 18 мая.

С 18 мая у потребителей УП «Минсккоммунтеплосеть» будет отключена горячая вода по следующим адресам: ул. Казинца, 39, 41 и 43.