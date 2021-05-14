Миссия провалена: хомяк-шпион попал на видео в самый ответственный момент

Источник материала: ОНТ

На YouTube было опубликовано необычное видео с «хомяком-шпионом». Ролик позабавил многих пользователей Сети.

Житель Омска (Россия) представил своего хомяка, которого по праву можно сравнить с настоящим шпионом. Питомец выполнял «миссию» по поиску лакомств и начал подъем из-за шкафа, опираясь лапками на мебель и стену.



Хозяин животного начал съемку видео в самый ответственный момент. Хомяк, будто признавая провал миссии, упал на пол. Это повеселило пользователей YouTube. Сам ролик собрал более 2,5 тысяч просмотров.

Фото: Pixabay

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