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Миссия провалена: хомяк-шпион попал на видео в самый ответственный момент
Источник материала: ОНТ
На YouTube было опубликовано необычное видео с «хомяком-шпионом». Ролик позабавил многих пользователей Сети.
Житель Омска (Россия) представил своего хомяка, которого по праву можно сравнить с настоящим шпионом. Питомец выполнял «миссию» по поиску лакомств и начал подъем из-за шкафа, опираясь лапками на мебель и стену.
Фото: Pixabay
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На YouTube было опубликовано необычное видео с «хомяком-шпионом». Ролик позабавил многих пользователей Сети. Житель Омска (Россия) представил своего хомяка, которого...
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