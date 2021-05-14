Будславский костел после пожара изнутри: посмотрите уникальные фото!

Источник материала: ОНТ

Фото поврежденного пожаром Будславского костела изнутри удалось сделать корреспонденту ОНТ. Посмотрите, как он выглядит сейчас.













На снимках видны чудом уцелевший алтарь и орган, который ещё надеются спасти.

После пожара костел закрыт для прихожан.

Смотрите большой репортаж ОНТ о пожаре в Будславском храме и предстоящих работах по его восстановлению в программе «Контуры» 16 мая в 20:00.

Напомним, 11 мая рано утром ксендз сообщил спасателям о пожаре в Будславском костеле . Прихожан не было на момент возгорания. На место происшествия прибыли специальная и аварийно-спасательная техника, была организована эвакуация ценностей. По факту возгорания возбуждено уголовное дело.

12 мая по итогам экстренного совещания в Минске при курии Минско-Могилевской архиепархии была создана специальная комиссия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и восстановления костела .

Фото: ОНТ

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