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Будславский костел после пожара изнутри: посмотрите уникальные фото!

14.05.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Будславский костел после пожара изнутри: посмотрите уникальные фото!

Фото поврежденного пожаром Будславского костела изнутри удалось сделать корреспонденту ОНТ. Посмотрите, как он выглядит сейчас.




На снимках видны чудом уцелевший алтарь и орган, который ещё надеются спасти.

После пожара костел закрыт для прихожан.

Смотрите большой репортаж ОНТ о пожаре в Будславском храме и предстоящих работах по его восстановлению в программе «Контуры» 16 мая в 20:00.

Напомним, 11 мая рано утром ксендз сообщил спасателям о пожаре в Будславском костеле. Прихожан не было на момент возгорания. На место происшествия прибыли специальная и аварийно-спасательная техника, была организована эвакуация ценностей. По факту возгорания возбуждено уголовное дело.

12 мая по итогам экстренного совещания в Минске при курии Минско-Могилевской архиепархии была создана специальная комиссия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и восстановления костела.

Фото: ОНТ

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Теги: Минск
 
 
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Фото поврежденного пожаром Будславского костела изнутри удалось сделать корреспонденту ОНТ. Посмотрите, как он выглядит сейчас. На снимках видны чудом...
 
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