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Будславский костел после пожара изнутри: посмотрите уникальные фото!
Источник материала: ОНТ
Фото поврежденного пожаром Будславского костела изнутри удалось сделать корреспонденту ОНТ. Посмотрите, как он выглядит сейчас.
На снимках видны чудом уцелевший алтарь и орган, который ещё надеются спасти.
После пожара костел закрыт для прихожан.
Смотрите большой репортаж ОНТ о пожаре в Будславском храме и предстоящих работах по его восстановлению в программе «Контуры» 16 мая в 20:00.
Напомним, 11 мая рано утром ксендз сообщил спасателям
12 мая по итогам экстренного совещания в Минске при курии Минско-Могилевской архиепархии была
Фото: ОНТ
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Фото поврежденного пожаром Будславского костела изнутри удалось сделать корреспонденту ОНТ. Посмотрите, как он выглядит сейчас. На снимках видны чудом...
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