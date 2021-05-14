ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Принц Гарри сравнил жизнь в королевской семье с зоопарком и «Шоу Трумана»

14.05.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Принц Гарри сравнил жизнь в королевской семье с зоопарком и «Шоу Трумана»

Британский принц Гарри с 20 лет размышлял над возможностью отказаться от королевских привилегий и обязанностей. На протяжении всей жизни ему буквально приходилось терпеть и улыбаться, признался герцог Сассекский в подкасте «Диванный эксперт» с Даксом Шепардом.

Как сообщают Page Six и ABC, принц Гарри заявил, что жизнь в королевской семье была для него работой, которую он хотел покинуть из-за усталости. Он также сравнил прежнюю жизнь – под прицелом камер и пристальным внимание людей – со смесью «Шоу Трумана» и зоопарка.

Внук Елизаветы II подчеркнул, что ему достались от отца, принца Чарльза, «генетическая боль и страдания». Принц Гарри надеется, что воспитает своих детей иначе.

Фото: instagram / sussexroyal

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Британский принц Гарри с 20 лет размышлял над возможностью отказаться от королевских привилегий и обязанностей. На протяжении всей жизни ему буквально приходилось...
 
Новости дня
Новости разные
 
Изменен график отключения горячей воды по некоторым адресам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by