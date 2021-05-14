Принц Гарри сравнил жизнь в королевской семье с зоопарком и «Шоу Трумана»

Источник материала: ОНТ

Британский принц Гарри с 20 лет размышлял над возможностью отказаться от королевских привилегий и обязанностей. На протяжении всей жизни ему буквально приходилось терпеть и улыбаться, признался герцог Сассекский в подкасте «Диванный эксперт» с Даксом Шепардом.

Как сообщают Page Six и ABC , принц Гарри заявил, что жизнь в королевской семье была для него работой, которую он хотел покинуть из-за усталости. Он также сравнил прежнюю жизнь – под прицелом камер и пристальным внимание людей – со смесью «Шоу Трумана» и зоопарка.

Внук Елизаветы II подчеркнул, что ему достались от отца, принца Чарльза, «генетическая боль и страдания». Принц Гарри надеется, что воспитает своих детей иначе.

Фото: instagram / sussexroyal

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