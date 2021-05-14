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Принц Гарри сравнил жизнь в королевской семье с зоопарком и «Шоу Трумана»
Источник материала: ОНТ
Британский принц Гарри с 20 лет размышлял над возможностью отказаться от королевских привилегий и обязанностей. На протяжении всей жизни ему буквально приходилось терпеть и улыбаться,
Как сообщают
Внук Елизаветы II подчеркнул, что ему достались от отца, принца Чарльза, «генетическая боль и страдания». Принц Гарри надеется, что воспитает своих детей иначе.
Фото: instagram / sussexroyal
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Британский принц Гарри с 20 лет размышлял над возможностью отказаться от королевских привилегий и обязанностей. На протяжении всей жизни ему буквально приходилось...
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