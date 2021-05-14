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Лукашенко о сборе средств на восстановление костела в Будславе: Без государства они ничего не сделают все равно

14.05.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сегодня после посещения фермерского рынка под Минском Александр Лукашенко высказался по поводу восстановления католического храма в Будславе, поврежденного пожаром, передает БЕЛТА.

Президент уверен, что не потребуется «бешеных объемов» работ для восстановления храма. 

Напомним, 11 мая рано утром ксендз сообщил спасателям о пожаре в Будславском костеле. Прихожан не было на момент возгорания. Специальная и аварийно-спасательная техника прибыла на место происшествия, организовали эвакуацию ценностей. Локализация пожара была осложнена из-за того, что сначала горели деревянные конструкции в скрытых пустотах между элементами перекрытия и покрытия. Возбуждено уголовное дело.

12 мая по итогам экстренного совещания в Минске при курии Минско-Могилевской архиепархии была создана специальная комиссия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и восстановления костела.

Фото: МЧС Беларуси

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Теги: Минск
 
 
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Сегодня после посещения фермерского рынка под Минском Александр Лукашенко высказался по поводу восстановления католического храма в Будславе, поврежденного...
 
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