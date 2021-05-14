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Лукашенко о сборе средств на восстановление костела в Будславе: Без государства они ничего не сделают все равно
Источник материала: ОНТ
Сегодня после
Президент уверен, что не потребуется «бешеных объемов» работ для восстановления храма.
Напомним, 11 мая рано утром ксендз сообщил спасателям
12 мая по итогам экстренного совещания в Минске при курии Минско-Могилевской архиепархии была
Фото: МЧС Беларуси
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Лукашенко о сборе средств на восстановление костела в Будславе: Без государства они ничего не сделают все равно
Сегодня после посещения фермерского рынка под Минском Александр Лукашенко высказался по поводу восстановления католического храма в Будславе, поврежденного...
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