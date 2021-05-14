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Кубок Германии по футболу выиграла дортмундская «Боруссия»

14.05.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кубок Германии по футболу выиграла дортмундская «Боруссия»

Дортмундская «Боруссия» выиграла Кубок Германии по футболу. 

В финале разгромлен «Лейпциг» – 4:1.  Исход матча был практически решен уже в первом тайме – в ворота «Лейпцига» влетели три безответных мяча. Во второй половине разницу в счёте удалось сократить, но будущие победители забили еще раз и поставили точку в этой встрече. В составе «Боруссии» дублем отметились Джейдон Санчо и Эрлинг Холанд. Для клуба из Дортмунда этот Кубок стал уже пятым в истории клуба (последний раз команда выигрывала трофей четыре года назад).

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Дортмундская «Боруссия» выиграла Кубок Германии по футболу.  В финале разгромлен «Лейпциг» – 4:1.  Исход матча был практически решен уже в первом тайме – в ворота...
 
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