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Кубок Германии по футболу выиграла дортмундская «Боруссия»
Источник материала: ОНТ
Дортмундская «Боруссия» выиграла Кубок Германии по футболу.
В финале разгромлен «Лейпциг» – 4:1. Исход матча был практически решен уже в первом тайме – в ворота «Лейпцига» влетели три безответных мяча. Во второй половине разницу в счёте удалось сократить, но будущие победители забили еще раз и поставили точку в этой встрече. В составе «Боруссии» дублем отметились Джейдон Санчо и Эрлинг Холанд. Для клуба из Дортмунда этот Кубок стал уже пятым в истории клуба (последний раз команда выигрывала трофей четыре года назад).
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Дортмундская «Боруссия» выиграла Кубок Германии по футболу. В финале разгромлен «Лейпциг» – 4:1. Исход матча был практически решен уже в первом тайме – в ворота...
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