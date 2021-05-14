|
В НХЛ завершился регулярный сезон, стали известны все пары участников плей-офф
Источник материала: ОНТ
В Национальной Хоккейной Лиге завершился регулярный сезон, теперь известны все пары участников плей-офф.
В одной восьмой финала Западного дивизиона «Колорадо» сыграет с «Сент-Луисом», а «Вегас» с «Миннесотой». В Центральном дивизионе «Каролина» встретится с «Нэшвиллом», а «Флорида» с «Тампой». В Северном дивизионе «Торонто» составит пару «Монреалю», а «Эдмонтон» — «Виннипегу». И, наконец, в Восточном дивизионе «Питтсбург» сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс», а «Вашингтон» с «Бостоном». Плей-офф в Национальной хоккейной Лиге стартует 16 мая. А обладатель Кубка Стэнли станет известен не позднее 21 июня.
ФОТО: PIXABAY
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Национальной Хоккейной Лиге завершился регулярный сезон, теперь известны все пары участников плей-офф. В одной восьмой финала Западного дивизиона «Колорадо»...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)