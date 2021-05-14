В НХЛ завершился регулярный сезон, стали известны все пары участников плей-офф

Источник материала: ОНТ

В Национальной Хоккейной Лиге завершился регулярный сезон, теперь известны все пары участников плей-офф.

В одной восьмой финала Западного дивизиона «Колорадо» сыграет с «Сент-Луисом», а «Вегас» с «Миннесотой». В Центральном дивизионе «Каролина» встретится с «Нэшвиллом», а «Флорида» с «Тампой». В Северном дивизионе «Торонто» составит пару «Монреалю», а «Эдмонтон» — «Виннипегу». И, наконец, в Восточном дивизионе «Питтсбург» сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс», а «Вашингтон» с «Бостоном». Плей-офф в Национальной хоккейной Лиге стартует 16 мая. А обладатель Кубка Стэнли станет известен не позднее 21 июня.

ФОТО: PIXABAY

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