Ушел из жизни депутат Палаты представителей Игорь Лавриненко

Источник материала: ОНТ

Депутат Палаты представителей Игорь Лавриненко скончался, сообщается в Telegram-канале Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

Игорь Лавриненко умер скоропостижно. Глубокие соболезнования в связи с его смертью выразили в пресс-службе парламента Беларуси.

Причина смерти парламентария не называется.

Депутат представлял Березинский избирательный округ № 61.

Фото: cherven.by

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