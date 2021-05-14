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Ушел из жизни депутат Палаты представителей Игорь Лавриненко
Источник материала: ОНТ
Депутат Палаты представителей Игорь Лавриненко скончался,
Игорь Лавриненко умер скоропостижно. Глубокие соболезнования в связи с его смертью выразили в пресс-службе парламента Беларуси.
Причина смерти парламентария не называется.
Депутат представлял Березинский избирательный округ № 61.
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Депутат Палаты представителей Игорь Лавриненко скончался, сообщается в Telegram-канале Палаты представителей Национального собрания Беларуси. Игорь Лавриненко...
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