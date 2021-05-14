14 человек задержали сотрудники милиции возле Дома правосудия

Источник материала: ОНТ

Сегодня возле Дома правосудия сотрудники милиции задержали 14 человек, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

14 мая возле Дома правосудия около 11:00 задержаны 14 человек, которые не выполнили законные требования сотрудников милиции. Они несколько раз просили разойтись и предупреждали собравшихся о незаконности проведения массовых мероприятий. Задержанных доставили для разбирательства в территориальное РУВД Минска.

Об административной и уголовной ответственности за нарушение порядка проведения массовых мероприятий предупредили в ГУВД Мингорисполкома.

Фото: БЕЛТА

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