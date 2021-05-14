ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Бывший офицер Генштаба Денис Урад признан виновным в измене государству. Он получил 18 лет лишения свободы

14.05.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Бывший офицер Генштаба Денис Урад признан виновным в измене государству. Он получил 18 лет лишения свободы

Без права на апелляцию. Бывший офицер Генерального штаба признан виновным в измене государству. Верховный суд вынес приговор Денису Ураду – 18 лет лишения свободы.


Уже бывший капитан Вооружённых Сил Денис Урад служил в Генеральном штабе, где заступал дежурным на посту специальной связи. Имел доступ к секретной информации, в том числе с грифом «Особой важности». 30-летний Урад – один из персонажей проекта ОНТ «Операция "Манкурты"». Из-за Урада из Генерального штаба произошла утечка секретных материалов. Он отправил их авторам одного из радикальных телеграм-каналов, связанного с иностранными спецслужбами. Суд проходил в закрытом режиме. Это связано с тем, что в деле содержится информация о госсекретах. 

В качестве дополнительного наказания Верховный Суд лишил Урада воинского звания «капитан». Приговор вступил в законную силу. Обжалованию и опротестованию не подлежит.

 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Без права на апелляцию. Бывший офицер Генерального штаба признан виновным в измене государству. Верховный суд вынес приговор Денису Ураду – 18 лет лишения свободы. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Изменен график отключения горячей воды по некоторым адресам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by