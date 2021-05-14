Бывший офицер Генштаба Денис Урад признан виновным в измене государству. Он получил 18 лет лишения свободы

Источник материала: ОНТ

Без права на апелляцию. Бывший офицер Генерального штаба признан виновным в измене государству. Верховный суд вынес приговор Денису Ураду – 18 лет лишения свободы.





Уже бывший капитан Вооружённых Сил Денис Урад служил в Генеральном штабе, где заступал дежурным на посту специальной связи. Имел доступ к секретной информации, в том числе с грифом «Особой важности». 30-летний Урад – один из персонажей проекта ОНТ «Операция "Манкурты"». Из-за Урада из Генерального штаба произошла утечка секретных материалов. Он отправил их авторам одного из радикальных телеграм-каналов, связанного с иностранными спецслужбами. Суд проходил в закрытом режиме. Это связано с тем, что в деле содержится информация о госсекретах.

В качестве дополнительного наказания Верховный Суд лишил Урада воинского звания «капитан». Приговор вступил в законную силу. Обжалованию и опротестованию не подлежит.

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