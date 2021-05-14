Советы врача: как справиться с сезонными аллергиями

Источник материала: Sputnik Беларусь

Врач общей практики Татьяна Кмито УЗ "5-я городская клиническая поликлиника" рассказала корреспонденту Sputnik Ольге Деменчук о том, как обезопасить организм от сезонной аллергии.

Как проявляются сезонные аллергии

Иммунитет человека воспринимает клетки пыльцы как нечто чужеродное, как врага, которого нужно уничтожить.

© Sputnik Ольга Деменчук Татьяна Кмито

"Это может выражаться, например, посредством сильного слезотечения, отечности век, ощущением "песка" в глазах. Также могут проявляться признаки ринита – заложенность носа, чихание. Если пациент страдает бронхиальной астмой, то зачастую сезонные аллергии вызывают одышку, затрудненное дыхание и тяжесть в грудной клетке. Нередко в таких случаях появляется и сухой кашель. Признаками проявлений сезонных аллергий на коже является сыпь, крапивница”, – рассказала специалист.

Кто в зоне риска

Подверженность организма сезонным аллергиям может быть связана с наследственностью, снижением иммунитета, хроническими инфекциями дыхательных путей (бронхиальная астма, хронический бронхит, хроническая обструктивная болезнь легких).

"Люди, которые тяжело перенесли COVID-19, также находятся в зоне высокого риска влияния сезонных аллергий – их иммунитет снижен", – подчеркивает Кмито.

На развитие заболевания влияют и условия труда. Например, чаще всего сезонными аллергиями страдают работники химической промышленности и других вредных производств.

Врач уточняет, что нередко встречаются и перекрестные аллергии: когда у человека есть аллергия на определенную пищу или медицинские препараты, то на этом фоне развивается также сезонная.

Что провоцирует

Эксперт поясняет, что развитию сезонных аллергий способствуют деревья, злаки и сорняки. Сильные аллергены среди деревьев – тополь, липа и клен. Период времени с конца апреля по май считается самым опасным с точки зрения распространения растительных аллергенов. Рожь, ячмень, овес и пшеница тоже относят к числу сильных аллергенов, которые активны с конца мая до начала июля.

Сорняки-аллергены – полынь и лебеда – могут также доставить немало хлопот с конца июля до конца сентября. Таким образом, с апреля по сентябрь сезонные аллергии могут атаковать организм человека.

Как справиться с сезонной аллергией

По словам специалиста, если пациент страдает бронхиальной астмой, то с проявлениями сезонных аллергий ему помогут справиться антигистаминные препараты "Супрастин", "Цетрин".

При развитии аллергического ринита (насморка, чихания) на пыльцу деревьев, злаков и сорняков (насморка, чихания) нужно промыть и очистить слизистую носа препаратами "Аква Марис", "Аквалор" или "Квикс". Уменьшить насморк помогут сосудосуживающие препараты "Отривин", "Вибрацил". Все эти лекарственные средства используются коротким курсом до семи дней. Если период выздоровления затягивается, то лучше обратиться за помощью к терапевту или лор-врачу для назначения дальнейшего лечения.

"В случае резкого ухудшения самочувствия – отека лица, затрудненного дыхания следует немедленно вызвать скорую помощь. Все эти признаки могут указывать на развитие ангионевротического отека или отека Квинке", – предупреждает эксперт.

В борьбе с сезонными аллергиями немаловажно соблюдать диету. Если у вас есть аллергия на пыльцу деревьев, то из меню необходимо исключить орехи, ягоды, киви, огурцы, помидоры и зелень. Если на пыльцу сорняков, то нужно ограничить употребление семечек, по возможности – кабачки и баклажаны. Если есть аллергия на пыльцу злаковых культур, то не употреблять хлеб, овес, рис, пшеницу, квас, кофе, какао и цитрусовые.

"Также для уменьшения отрицательного влияния аллергенов лучше не выходить на улицу в жару – период наибольшей концентрации аллергенов – пыльцы в воздухе. После прихода домой нужно сразу переодеться, чтобы пыльца с одежды не распространялась по квартире. Следует исключить сушку белья на балконе и регулярно проводить влажную уборку в помещении", – заключила Кмито.