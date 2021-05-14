Кедми: в конфликте с ХАМАС у Израиля сейчас есть только один союзник

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Кедми о конфликте с ХАМАС: у Израиля сейчас есть только один союзник

В нынешнем конфликте ХАМАС почувствовал слабость израильской власти и власти Палестинской автономии, а также усиление внутри Израиля арабского фактора, заявил эксперт в эфире ITON.TV.

"ХАМАС почувствовал абсолютную неспособность израильских властей контролировать ситуацию в своей стране во всех областях, и ХАМАС почувствовал, что после того, как отменили выборы, у него отобрали шанс получить доминирование в палестинском освободительном движении. Если бы выборы состоялись, тогда бы ХАМАС на военный конфликт не пошел. Он бы на выборах получил бы большинство совершенно демократическим путем и попытался распространить свою власть от Газы также на всю территорию Палестинской автономии", ― рассуждает эксперт.

Израильское общество ― это по сути набор отдельных религиозных, этнических, национальных общин, которые живут вне государства и каждый говорит: "Вы нас не трогайте и не мешайте", отмечает политический эксперт.

"Первое, что надо определить государству ― его политические приоритеты и цели, где наш национальный интерес, а где нет, где наши границы как производная от наших национальных интересов, в каких границах мы можем использовать нашу военную силу и какая нам нужна военная сила для достижения этих национальных интересов. С этого надо начинать", ― говорит Кедми.

В нынешнем положении сделать уже ничего нельзя, если не начать правильно перестраивать весь Израиль, убежден эксперт.

"20 лет назад, когда закончил службу, я сказал, что страна находится в глубочайшем системном кризисе – кризисе власти, экономики, армии, всей политической системы, социальной системы и системы здравоохранения. С того времени не стало лучше. А ситуация меняется, и то, что надо было делать 20 лет назад, сегодня или нельзя сделать, или дороже или опаснее", ― рассуждает Кедми.

Эксперт высказался также о возможности вмешательства извне в сложившийся конфликт для возможности его урегулирования с посторонней помощью.

"У Израиля есть только один союзник, и неважно верим мы в него или нет, это господь бог. Другого нет, не было и не будет", ― резюмирует Кедми.

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