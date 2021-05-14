За неправильную парковку - «письма счастья». ГАИ рассказала, где появится еще одна зона контроля

Источник материала: Tut.by

В Минске появится еще одна зона контроля, где в автоматическом режиме будут фиксироваться нарушения водителями правил остановки и стоянки транспортных средств. Об этом со ссылкой на ГАИ сообщает агентство « Минск-Новости ».



Фото: «Минск-Новости»

Речь идет об улице Притыцкого в районе пересечения с улицей Лобанка. Контроль будет осуществляться по примеру улицы Советской , где в апреле 2019 года впервые в Беларуси заработала стационарная система фотофиксации, а нарушители правил парковки стали получать так называемые письма счастья.

Место фиксации нарушений ПДД на пересечении улиц Притыцкого и Лобанка выбрано не случайно. Участок здесь сложный, поскольку возле станции метро «Каменная Горка» транспортные потоки всегда оживлены и малейшее отступление от правил может вызвать заторы. Из-за недисциплинированных автомобилистов вынуждены терпеть неудобства водители общественного транспорта и автомобилей, въезжающих в город со стороны гродненского направления.

— С внедрением на перекрестке зоны контроля повысится безопасность дорожного движения, увеличатся пропускная способность и скорость сообщения общественного транспорта, — рассказал замначальника отдела технических средств и систем ГАИ Денис Ливанович. — В планах — организовать зоны контроля за проездом транспортных средств на запрещающий сигнал светофора на столичных перекрестках, а также за проездом по полосе для маршрутного общественного транспорта на проспектах Независимости, Победителей и Дзержинского. Работы уже ведутся.

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