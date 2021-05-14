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Латифундии под Минском: сколько стоят дачи с большими участками, банями и парниками с отоплением

14.05.2021 16:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Кому-то для дачи достаточно нескольких соток, чтобы и садовый домик построить, и огород разбить, и газон засеять. А кому-то нужен настоящий простор. Для тех, кто мечтает о своем поле или парке, нашли несколько вариантов с площадью участка больше 20 соток.

63,8 сотки в д. Касынь

Дача находится в деревне Касынь Минского района, Мядзельское направление, всего в 11,5 км от МКАД. Участок — в частной собственности. Здесь высажено много деревьев и кустарников, также стоят дом, фундамент под еще один (10×12 м), кирпичная баня, гараж, сарай.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Дом деревянный, с шиферной крышей. Общая площадь — 78,4 «квадратов». Из коммуникаций есть электричество и холодная вода. Отопление — печное, туалет — на улице.

За все это просят 53 тысячи долларов.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

25 соток в д. Кодевцы

Дача находится в деревне Кодевцы Молодечненского района, от МКАД это 36,3 км. На большом участке высажен сад, есть дом, гараж и сарай.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Дом — блочный, крыша — шиферная. Общая площадь — 119 кв. м. Электричество и вода (холодная и горячая) есть. Отопление — печное, канализация — местная (туалет в доме).

Дача выставлена за 25 тысяч долларов.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

24 сотки в д. Бояры

Дача находится в деревне Бояры Молодечненского района, в 49 км от МКАД. Участок — в частной собственности. Земля используется для выращивания плодовых и овощных культур.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Дом — сборно-щитовой, обшит сайдингом. Крыша — шифер. Общая площадь постройки — 52 кв. м. Электричество есть, вода — из колодца, туалет — на улице, отопление паровое на твердом топливе.

Дача выставлена за 14 500 долларов.


Фото: realt.by

22,08 сотки в д. Дещенка

Дача находится в деревне Дещенка Узденского района, в 28,7 км от МКАД. На участке построены дом, баня, хозпостройки, сад. Здесь же парники на 300 кв. м с паровым отоплением (!).


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Дом — деревянный, обложен кирпичом. Крыша — из шифера. Общая площадь — 89 кв. м. Инженерные коммуникации: электричество, газ, центральная канализация, телефон.

Дача стоит 45 тысяч долларов.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

21 сотка в СТ «Надежда»

Дача находится в садовом товариществе «Надежда» Логойского района в 25 км от МКАД. Как используется участок, в объявлении не сказано. Но известно, что рядом есть лес — это видно на фото.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Дом — каркасный, построен в 2019 году. Общая площадь — 22,9 кв. м. Электричество есть, вода — из скважины, канализация — местная, отопление — электроконвекторы.

Продают дачу за 19 900 долларов.

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