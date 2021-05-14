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БАТЭ против «Руха» на «Борисов-Арене» и другие интриги 9-го тура ЧБ по футболу
Источник материала: Tut.by
14 мая матчами с участием аутсайдеров
«Горняки» в свою очередь поедут в Гродно к «Неману». Чемпион Беларуси близок к тому, чтобы установить рекорд турнира по количеству побед со старта первенства. Для этого им надо победить «оленей» и в 10-м туре одолеть минское «Динамо».
Задача непростая, но все необходимое у команды Романа Григорчука для этого есть. И даже отсутствие Игоря Стасевича, получившего небольшое повреждение туром ранее, не является проблемой. Напомним, что Стасевич пропустит несколько недель. Также у полузащитника до сих пор нет ни одного результативного балла.
Кстати, во всех предыдущих случаях команда, которая побеждала в первых восьми турах, становилась чемпионом страны.
Центральной игрой тура станет матч на «Борисов-Арене», где БАТЭ примет «Рух». Он пройдет 15 мая и начнется в 20.30.
Между командами всего два балла, и если брестчане победят, то обойдут борисовчан в турнирной таблице.
Кстати, сделает это и «Гомель», если в гостях победит брестское «Динамо». Эта игра завершит программу тура 16 мая, стартовый свисток прозвучит в 20.30. Это будет очень интересный матч, не пропустите!
Ниже полное расписание встреч тура.
14 мая будет две игры:
«Спутник» — «Славия», 18.00;
«Динамо-Минск» — ФК «Сморгонь», 20.00.
15 мая пройдет сразу четыре матча:
«Неман» — «Шахтер», 14.30;
ФК «Витебск» — «Энергетик-БГУ», 16.30;
«Торпедо-БелАЗ» — «Ислочь», 18.30;
БАТЭ — «Рух», 20.30.
16 мая тур завершится еще двумя сражениями:
ФК «Слуцк» — ФК «Минск», 16.30;
«Динамо-Брест» — ФК «Гомель», 20.30.
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14 мая стартует девятый тур чемпионата Беларуси по футболу.
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