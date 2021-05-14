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БАТЭ против «Руха» на «Борисов-Арене» и другие интриги 9-го тура ЧБ по футболу

14.05.2021 16:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

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14 мая матчами с участием аутсайдеров чемпионата Беларуси по футболу стартует девятый тур. «Спутник» примет «Славию», а в Минск к столичному «Динамо» приедет «Сморгонь». Рискнем предположить, что динамовцы добудут три очка в погоне за лидирующим «Шахтером».

«Горняки» в свою очередь поедут в Гродно к «Неману». Чемпион Беларуси близок к тому, чтобы установить рекорд турнира по количеству побед со старта первенства. Для этого им надо победить «оленей» и в 10-м туре одолеть минское «Динамо».

Задача непростая, но все необходимое у команды Романа Григорчука для этого есть. И даже отсутствие Игоря Стасевича, получившего небольшое повреждение туром ранее, не является проблемой. Напомним, что Стасевич пропустит несколько недель. Также у полузащитника до сих пор нет ни одного результативного балла.

Кстати, во всех предыдущих случаях команда, которая побеждала в первых восьми турах, становилась чемпионом страны.

Центральной игрой тура станет матч на «Борисов-Арене», где БАТЭ примет «Рух». Он пройдет 15 мая и начнется в 20.30.


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Между командами всего два балла, и если брестчане победят, то обойдут борисовчан в турнирной таблице.

Кстати, сделает это и «Гомель», если в гостях победит брестское «Динамо». Эта игра завершит программу тура 16 мая, стартовый свисток прозвучит в 20.30. Это будет очень интересный матч, не пропустите!


Ниже полное расписание встреч тура.

14 мая будет две игры:

«Спутник» — «Славия», 18.00;

«Динамо-Минск» — ФК «Сморгонь», 20.00.

15 мая пройдет сразу четыре матча:

«Неман» — «Шахтер», 14.30;

ФК «Витебск» — «Энергетик-БГУ», 16.30;

«Торпедо-БелАЗ» — «Ислочь», 18.30;

БАТЭ — «Рух», 20.30.

16 мая тур завершится еще двумя сражениями:

ФК «Слуцк» — ФК «Минск», 16.30;

«Динамо-Брест» — ФК «Гомель», 20.30.

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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14 мая стартует девятый тур чемпионата Беларуси по футболу.
 
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