Что отвечают коммунальники на жалобы о мусорном баке на месте гибели Тарайковского

Источник материала: Салiдарнасць

Минчане оставляют заявки на 115.бел насчет мусорного контейнера, который появился возле выхода из станции метро «Пушкинская» — месте, где люди оставляли цветы в память о погибшем 10 августа Александре Тарайковском,





На сайте 115.бел появились ответы коммунальников на жалобы — как комментарии организации, но не сказано, какой.

«На указанной озелененной территории паспортом объекта не предусмотрен мемориальный комплекс. Контейнер установлен на твердом покрытии в связи с проведением несанкционированной торговли», «Установка согласована. Контейнер установлен на твердом покрытии в связи с проведением несанкционированной торговли», — такие комментарии опубликованы на заявки минчан.





На самом деле несанкционированная торговля идет с другой стороны: по проспекту Пушкина, где «предприниматели» складируют коробки возле остановки сообщает TUT.BY .