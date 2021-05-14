ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Samsung встроит криптовалютный кошелек в смартфоны серии Galaxy

14.05.2021 17:09 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Компания Samsung объявила о планах внедрить в большинство устройств серии Galaxy криптовалютный кошелек Samsung Blockchain Wallet.

Как сообщает РБК, смартфоны Galaxy также получат возможность подключаться к холодным кошелькам, таким как Ledger Nano S, Ledger Nano X и другим.

Samsung Blockchain Wallet уже поддерживает биткоин, Ethereum, TRON и токены стандартов ERC-20 и TRC-20. Кошелек будет доступен только на устройствах с операционной версией Android 9.0 и выше.

Для хранения пользовательских данных Samsung разработала технологию Knox, которая хранит ключи в зашифрованном виде в области, изолированной от основной операционной системы. Вся пользовательская информация дополнительно защищена безопасным процессором, и получить доступ к ней можно, только введя ПИН-код или по отпечатку пальца.

В блокчейн-кошелек будет встроена лента новостей о криптовалютах.

Ранее Samsung уже встраивала блокчейн-кошелек в смартфоны, но только в Galaxy S20. Для предоставления возможности торговли криптовалютами компания заключала партнерское соглашение с криптобиржей Gemini.

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Samsung объявила о планах внедрить в большинство устройств серии Galaxy криптовалютный кошелек Samsung Blockchain Wallet.
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь уже испытывает проблемы с продажей нефтепродуктов за доллары США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by