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Беларусь уже испытывает проблемы с продажей нефтепродуктов за доллары США

14.05.2021 17:09 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Беларусь начала сталкиваться с трудностями при поставках нефтепродуктов на экспорт за доллары США, что может уже в мае привести к снижению экспорта и, как следствие, падению экспортной выручки.

Как сообщает Argus со ссылкой на источники на рынке, европейские банки начали отказывать в финансировании сделок после того, как США объявили о введении санкции против крупнейшего белорусского НПЗ «Нафтан», передает finanz.ru.

Хотя санкции официально вступают в силу в июне и формально касаются только американских юридических лиц, оплата белорусских грузов в долларах осложнилась и для клиентов из других стран.

Нефтетрейдеры, опрошенных Argus, сообщили, что поставки сократятся в мае. Кроме того, участники рынка ждут, что Евросоюз вскоре может ввести аналогичные санкции. Это закроет для Беларуси продажу нефтепродуктов и за евро.

Общий объем ЗВР белорусского НацБанка с января 2020 года по апрель 2021-го рухнул на 25%, до $6,9 млрд., при том что непосредственно валюты в виде ликвидных активов осталось всего 2,8 млрд. (реально еще меньше).

Объем ЗВР уже находится ниже критического порога МВФ, который рекомендует держать в резервах эквивалент трех месяцев импорта. Внешний долг Беларуси превышает резервы в 6 раз и составляет $42,1 млрд долларов (на 1 января).

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Беларусь начала сталкиваться с трудностями при поставках нефтепродуктов на экспорт за доллары США, что может уже в мае привести к снижению экспорта и, как...
 
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