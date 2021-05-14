Дерзкие и хитрые! Подборка фильмов о невероятных ограблениях

Подземный тоннель, высшая математика и собака-ищейка — на какие только хитрости и уловки не идут авантюристы и коварные красавицы. Сделали для вас подборку фильмов о дерзких ограблениях и хитроумных аферистах в сервисе МТС ТВ .

А главной премьерой в ближайшие дни будет «Афера века» — аргентинский фильм 2020 года, впервые представленный на ТВ. Его герои на собственном примере покажут, как спланировать идеальное ограбление.

«Афера века»: 15 мая в 19:00 и 16 мая в 10:45 на канале «Кинопремьера»

Фильм основан на реальных событиях. В основе сюжета — ограбление банка, произошедшее в 2006 году, один из участников которого выступил в качестве сценариста. Чтобы вынести из хранилища банка в пригороде Буэнос-Айреса деньги и ценности, грабители прокопали подземный ход, а для отвода глаз инсценировали налет на кассы со взятием заложников.

«Куш собачий»: 15 мая в 10:40 на канале «Кинопремьера»

Два друга нашли весьма необычный способ заработать, не прилагая особых усилий. Они похищают полицейскую собаку, натасканную на поиски наркотиков, и находят большой тайник. Вот только понравится ли хозяевам закладки похищение их ценного груза? И как новоявленные аферисты будут выкручиваться из этой ситуации?

«Большой куш»: 15 мая 12:05 на канале «Мужское кино»

Один из наиболее популярных фильмов Гая Риччи про суровый мир британских гангстеров. Грабитель должен переправить алмаз своему боссу, но попадает в круговорот нежелательных событий. Множество колоритных персонажей, остроумные диалоги и сложно переплетенные сюжетные линии — вот визитная карточка этой уморительной криминальной комедии.

«Лара Крофт: Расхитительница гробниц»: 15 мая в 14:00 на канале «Мужское кино»

«Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2»: 15 мая в 15:50 на канале «Мужское кино»

Легендарная экранизация серии компьютерных игр с Анджелиной Джоли в главной роли. Дочь британского лорда путешествует по разным экзотическим странам и проникает в древние храмы и гробницы, чтобы похищать артефакты и бороться с коварными злодеями.

«Двадцать одно»: 14 мая в 16:05 и 16 мая в 10:30 на канале «Мужское кино»

Команда из пяти студентов под руководством респектабельного преподавателя высшей математики разрабатывает хитрый план, позволяющий обыгрывать казино. На протяжении 12 недель игроки-интеллектуалы летают из Бостона в Лас-Вегас и каждый раз срывают куш. На первый взгляд, ничего нелегального — просто знание теории вероятностей и парочка скрытых трюков. Но владельцам игорного бизнеса это очень не нравится…