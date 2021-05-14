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Дерзкие и хитрые! Подборка фильмов о невероятных ограблениях

14.05.2021 17:09 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Подземный тоннель, высшая математика и собака-ищейка — на какие только хитрости и уловки не идут авантюристы и коварные красавицы. Сделали для вас подборку фильмов о дерзких ограблениях и хитроумных аферистах в сервисе МТС ТВ.

А главной премьерой в ближайшие дни будет «Афера века» — аргентинский фильм 2020 года, впервые представленный на ТВ. Его герои на собственном примере покажут, как спланировать идеальное ограбление.

«Афера века»: 15 мая в 19:00 и 16 мая в 10:45 на канале «Кинопремьера» 

Фильм основан на реальных событиях. В основе сюжета — ограбление банка, произошедшее в 2006 году, один из участников которого выступил в качестве сценариста. Чтобы вынести из хранилища банка в пригороде Буэнос-Айреса деньги и ценности, грабители прокопали подземный ход, а для отвода глаз инсценировали налет на кассы со взятием заложников.

«Куш собачий»: 15 мая в 10:40 на канале «Кинопремьера»

Два друга нашли весьма необычный способ заработать, не прилагая особых усилий. Они похищают полицейскую собаку, натасканную на поиски наркотиков, и находят большой тайник. Вот только понравится ли хозяевам закладки похищение их ценного груза? И как новоявленные аферисты будут выкручиваться из этой ситуации?

«Большой куш»: 15 мая 12:05 на канале «Мужское кино»

Один из наиболее популярных фильмов Гая Риччи про суровый мир британских гангстеров. Грабитель должен переправить алмаз своему боссу, но попадает в круговорот нежелательных событий. Множество колоритных персонажей, остроумные диалоги и сложно переплетенные сюжетные линии — вот визитная карточка этой уморительной криминальной комедии.

«Лара Крофт: Расхитительница гробниц»: 15 мая в 14:00 на канале «Мужское кино»

«Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2»: 15 мая в 15:50 на канале «Мужское кино»

Легендарная экранизация серии компьютерных игр с Анджелиной Джоли в главной роли. Дочь британского лорда путешествует по разным экзотическим странам и проникает в древние храмы и гробницы, чтобы похищать артефакты и бороться с коварными злодеями.

«Двадцать одно»: 14 мая в 16:05 и 16 мая в 10:30 на канале «Мужское кино»

Команда из пяти студентов под руководством респектабельного преподавателя высшей математики разрабатывает хитрый план, позволяющий обыгрывать казино. На протяжении 12 недель игроки-интеллектуалы летают из Бостона в Лас-Вегас и каждый раз срывают куш. На первый взгляд, ничего нелегального — просто знание теории вероятностей и парочка скрытых трюков. Но владельцам игорного бизнеса это очень не нравится…

МТС ТВ — это интерактивное телевидение, кино, спорт и мультфильмы. Включает 120 телеканалов и 2 онлайн-кинотеатра. Одна подписка дает возможность подключаться с 7 устройств — смартфонов, компьютеров и телевизоров. Первые 7 дней сервисом можно пользоваться бесплатно.

 
 
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Подземный тоннель, высшая математика и собака-ищейка — на какие только хитрости и уловки не идут авантюристы и коварные красавицы.
 
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