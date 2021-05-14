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Журналистку Татьяну Капитонову отправили на «сутки»: за фото женской акции

14.05.2021 17:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Фотожурналиста Татьяну Капитонову осудили на 10 суток ареста, сообщает лишённый регистрации правозащитный центр «Весна».


Журналистку наказали вот за эти фото

Татьяну Капитонову задержали 13 мая возле коворкинга Startup Family по ул. Немига, 1. Там она снимала бэкстейдж конференции Emerge. Как пишет «Медиазона» со ссылкой на очевидца, четверо человек в штатском подошли к Татьяне, когда она во время перерыва вышла на улицу.

В Советском РОВД на журналистку оформили протокол по ст. 24.23 КоАП, обвинив в участии в несанкционированной акции возле Комаровского рынка 12 мая. Судили Татьяну в суде Советского районе, судья — Алёна Жукович. Татьяна подтвердила, что возле Комаровки позавчера была, но вину свою не признала. По ее словам, цветы она не возлагала, только снимала акцию. Итог — 10 суток административного ареста.

Напомним, утром 12 марта возле Комаровки девушки в белом оставили на плитке цветы в рамках акции «против беззакония и насилия». Белсат пишет, что родные Татьяны ищут очевидцев того, как она делала это фото.
 
 
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Фотожурналиста Татьяну Капитонову осудили на 10 суток ареста, сообщает лишённый регистрации правозащитный центр «Весна».
 
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