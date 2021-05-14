Силовики взяли в оборот торговые дома БМЗ в России

«Торговый дом БМЗ», учредителями которого являются БМЗ и российская компания «БеларусЮгСервис», зарегистрирован в Санкт-Петербурге. В настоящее время в сферу интересов компании входят два направления: поставка металлолома на БМЗ и приемка металлолома у населения на заготовительных площадках Смоленска, Брянска и Москвы. По последним данным, доля отечественного металлолома в общем объеме производства БМЗ составляла 50%. Остальное сырье приходится закупать в РФ.





Недавно белорусские силовики занялись изучением российских схем поставок сырья и реализации металлопродукции жлобинского завода. В итоге возникло столько вопросов, что было возбуждено уголовное дело.

Как удалось выяснить TUT.BY, в этой истории фигурируют директор «Торгового дома БМЗ» Виталий Адаменко и его заместитель Евгений Бараев, а также их партнеры. Один из них, Виталий Чернель, был много лет заместителем гендиректора БМЗ по коммерческим вопросам. Последнее место работы — коммерческий директор смоленской компании «Смолвторсталь».





По предварительной информации, в отношении менеджеров возбуждено дело по признакам ч. 3 ст. 424 УК Беларуси (Злоупотребление властью или служебными полномочиями). Некоторые из них задержаны.





В «Торговом доме БМЗ» заявили, что Адаменко и Бараев «вроде бы находятся в командировке». В минском представительстве российской компании в течение двух дней никто не ответил на телефонные звонки. Получить комментарий в Следственном комитете не удалось.

Ранее в поле зрения силовиков попал другой российский торговый дом БМЗ, который имеет офисы в Москве и Алтайском крае и занимается продажами продукции жлобинского предприятия. Недавно у компании сменился руководитель: на место Алексея Стреченя пришел Андрей Ахрамович.





Получить комментарий на БМЗ не удалось.





В начале 2021 года власти Беларуси вынуждены были одобрить новый пакет антикризисных мер жлобинскому гиганту, который имеет высокую долговую нагрузку. В частности, белорусские банки обязали списать 15% задолженности БМЗ, взятой под гарантии Минфина, а часть валютного долга трансформировали в бюджетный заём в белорусских рублях.



