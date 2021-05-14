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Теперь официально: с 15 ноября в стране по-другому будут считать минимальную зарплату. Какой она будет?

14.05.2021 17:11 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня официально опубликовали закон №98-З от 7 мая 2021 года «Об изменении законов по вопросам социальных нормативов и минимальной заработной платы». Он отменяет понятие минимального потребительского бюджета и меняет подходы к подсчетам минимальной зарплаты. Какой она будет?

Первое нововведение: минимальную зарплату будут определять в начале каждого года. Согласно закону, она должна быть не ниже 30% от прогноза начисленной зарплаты по стране. Интересно, будет ли она выше, чем установленная сейчас? В прогнозе социально-экономического развития Беларуси на 2021 год прогнозируется средняя начисленная зарплата на уровне 1343,5 рубля. То есть минимальная начисленная зарплата исходя из закона должна быть не ниже 403,5 рубля. Между тем, с 1 января 2021 года минимальная зарплата составляет 400 рублей.

Второе нововведение: отменяется понятие минимального потребительского бюджета (МПБ). Но остается норматив бюджета прожиточного минимума (БПМ). Из этого следует, что все расчеты минимальных трудовых и нетрудовых выплат, пособий и помощи теперь будут рассчитываться на основе БПМ.

Структура и состав БПМ раньше пересматривался раз в 5 лет, теперь — раз в 3 года. Обратим внимание, не сумма, а состав и структура, т. е. то, на что, по мнению государств, а следует расходовать деньги жителю Беларуси.

Кроме этого, из документов, касающихся БПМ, исключены студенты как отдельная категория. Причина: студенты являются лицами трудоспособного возраста и подход к ним связан не с возрастом, но с иными обстоятельствами. Об отмене стипендий речь не идет.

Перечисленные нововведения вступаются в силу через 6 месяцев, т. е. 15 ноября 2021 года.

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Теперь официально: с 15 ноября в стране по-другому будут считать минимальную зарплату. Какой она будет?

 
 
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Сегодня официально опубликовали закон №98-З от 7 мая 2021 года «Об изменении законов по вопросам социальных нормативов и минимальной заработной платы». Он отменяет...
 
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