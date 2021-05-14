Бюджетники-кровососы, булгаковщина, шутки про Беларусь. Обсуждаем сериал «Вампиры средней полосы»

Источник материала: Onliner

Кажется, массовый зритель никогда не устанет от вампиров: все уже обожглись на «Сумерках» и вроде как закрыли тему с шедевральными «Реальными упырями», но все равно свежие появления кровопийц в кино стабильно становятся хитовыми. У россиян тоже был культовый «Ночной дозор», и его, судя по статистике просмотров, уже затмил новый сериал «Вампиры средней полосы» — душевная и ироничная история о вампирах-бюджетниках из Смоленска. В новом выпуске «Прослушки» Антон Коляго и Андрей Марьянов разбираются в феномене русских упырей, которых, к слову, придумали сценаристы из Беларуси.

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Тизер:

• «Вампиры средней полосы» — отличный пример редкого для России мультижанрового сериала, где есть и черная комедия, и детектив, и мелодрама, и хоррор, и даже социальная сатира. Одно другому не мешает, а наоборот, удачно дополняет.

• Авторы «Вампиров» наконец-то не пытаются копировать форматы западных коллег, а круто эксплуатируют все то, что у нас вызывает приятную ностальгию: семейные сериалы в духе «Ворониных», процедуралы золотого века НТВ и прочее российское guilty pleasure, которое все смотрели, но никто не признается.

• Юрий Стоянов, который давно уже ассоциируется у нас с образами из «Городка» и «Ландыша серебристого», кажется, сыграл в сериале свою лучшую роль. Дед Слава — персонаж, который заслуживает стать культовым.

• Есть ли в «Вампирах средней полосы» политический подтекст? Спорные тезисы вроде «иногда не до законов» и «надо уметь договариваться» в последнем эпизоде становятся чуть ли не главным посылом сериала.