ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Бюджетники-кровососы, булгаковщина, шутки про Беларусь. Обсуждаем сериал «Вампиры средней полосы»

14.05.2021 17:11 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Кажется, массовый зритель никогда не устанет от вампиров: все уже обожглись на «Сумерках» и вроде как закрыли тему с шедевральными «Реальными упырями», но все равно свежие появления кровопийц в кино стабильно становятся хитовыми. У россиян тоже был культовый «Ночной дозор», и его, судя по статистике просмотров, уже затмил новый сериал «Вампиры средней полосы» — душевная и ироничная история о вампирах-бюджетниках из Смоленска. В новом выпуске «Прослушки» Антон Коляго и Андрей Марьянов разбираются в феномене русских упырей, которых, к слову, придумали сценаристы из Беларуси.

Слушать подкаст в iTunes|«Яндекс.Музыке»|«ВКонтакте»|Castbox|Deezer

Тизер:

• «Вампиры средней полосы» — отличный пример редкого для России мультижанрового сериала, где есть и черная комедия, и детектив, и мелодрама, и хоррор, и даже социальная сатира. Одно другому не мешает, а наоборот, удачно дополняет.

• Авторы «Вампиров» наконец-то не пытаются копировать форматы западных коллег, а круто эксплуатируют все то, что у нас вызывает приятную ностальгию: семейные сериалы в духе «Ворониных», процедуралы золотого века НТВ и прочее российское guilty pleasure, которое все смотрели, но никто не признается.

• Юрий Стоянов, который давно уже ассоциируется у нас с образами из «Городка» и «Ландыша серебристого», кажется, сыграл в сериале свою лучшую роль. Дед Слава — персонаж, который заслуживает стать культовым.

• Есть ли в «Вампирах средней полосы» политический подтекст? Спорные тезисы вроде «иногда не до законов» и «надо уметь договариваться» в последнем эпизоде становятся чуть ли не главным посылом сериала.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кажется, массовый зритель никогда не устанет от вампиров: все уже обожглись на «Сумерках» и вроде как закрыли тему с шедевральными «Реальными упырями», но все...
 
Новости дня
Новости разные
 
Более 17 тысяч патронов, ружья, пистолеты и карабин нашли у пенсионера в Могилеве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by