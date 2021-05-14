Более 17 тысяч патронов, ружья, пистолеты и карабин нашли у пенсионера в Могилеве

Источник материала: Onliner

Сотрудники правоохранительных органов установили 65-летнего мужчину, который в своем гараже хранил боеприпасы, детали к огнестрельному оружию и само оружие. Пенсионеру грозит до 7 лет лишения свободы, сообщает МВД.

В результате осмотра гаража изъято более 10 тысяч патронов к нарезному оружию, в том числе пистолетам Макарова и револьверу, автомату Калашникова, спортивным и охотничьим карабинам. После гаража сотрудники проверили, что хранится у пенсионера дома, — там нашли незарегистрированные пистолеты ТТ, Маргалина, пистолет-ракетницу, охотничье ружье, детали к пистолету Макарова и более 7 тысяч патронов.













Мужчина проживал в Могилеве, нигде не работал, был на пенсии. Источник происхождения боеприпасов, а также причины, для чего 65-летнему человеку понадобился такой внушительный арсенал, предстоит выяснить следствию. Возбуждено уголовное дело по статье 295 Уголовного кодекса (незаконный оборот оружия и боеприпасов). Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы, он помещен в изолятор временного содержания. А весь найденый арсенал направлен на экспертизу.

Сотрудники напоминают, что, если человек добровольно сдаст незаконно хранящиеся боеприпасы, уголовной ответственности не будет. Для этого ему необходимо обратиться в ближайший отдел внутренних дел.