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Камеры будут следить за парковкой у станции «Каменная Горка». Нарушителям придут «письма счастья»
Источник материала: Onliner
Столичная ГАИ определила еще одну зону контроля, где в автоматическом режиме фиксируются нарушения правил парковки. Речь идет об ул. Притыцкого в районе пересечения с ул. Лобанка. Возле ст. м. «Каменная Горка» транспортные потоки всегда оживлены, и малейшее отступление от правил может вызвать заторы, объясняют инспекторы.
«Из-за недисциплинированных автомобилистов вынуждены терпеть неудобства водители общественного транспорта и автомобилей, въезжающих в город со стороны гродненского направления, —
«В планах у ГАИ — организовать зоны контроля за проездом на запрещающий сигнал на перекрестках, а также за проездом по выделенной полосе для общественного транспорта на пр. Независимости, Победителей и Дзержинского, — говорится в заметке. — Работы уже ведутся».
С заторами у «Каменной Горки» борются уже не один год. Еще в 2016 году
В 2018 году другую остановку у станции метро
Очевидно, проблема все еще актуальна, раз ГАИ решилась на такие меры, как установка стационарной камеры фиксации нарушений парковки.
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