Камеры будут следить за парковкой у станции «Каменная Горка». Нарушителям придут «письма счастья»

Источник материала: Onliner

Столичная ГАИ определила еще одну зону контроля, где в автоматическом режиме фиксируются нарушения правил парковки. Речь идет об ул. Притыцкого в районе пересечения с ул. Лобанка. Возле ст. м. «Каменная Горка» транспортные потоки всегда оживлены, и малейшее отступление от правил может вызвать заторы, объясняют инспекторы.





«Из-за недисциплинированных автомобилистов вынуждены терпеть неудобства водители общественного транспорта и автомобилей, въезжающих в город со стороны гродненского направления, — пишет информагентство „Минск-Новости“. — Планируется, установка камер повысит безопасность, увеличат пропускную способность и скорость сообщения».

«В планах у ГАИ — организовать зоны контроля за проездом на запрещающий сигнал на перекрестках, а также за проездом по выделенной полосе для общественного транспорта на пр. Независимости, Победителей и Дзержинского, — говорится в заметке. — Работы уже ведутся».

С заторами у «Каменной Горки» борются уже не один год. Еще в 2016 году выдвинули остановку — специально, чтобы там не парковались легковушки.





В 2018 году другую остановку у станции метро оградили делиниаторами — потому как автобусы не могли нормально подъехать для посадки и высадки пассажиров.





Очевидно, проблема все еще актуальна, раз ГАИ решилась на такие меры, как установка стационарной камеры фиксации нарушений парковки.