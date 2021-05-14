|
Названа возможная дата премьеры AirPods 3
Источник материала: Onliner
Apple представит третье поколение наушников AirPods 18 мая. Об этом
На 18 мая у Apple не запланирована презентация, однако компания уже презентовала наушники довольно скромно. К примеру, в 2019 году информация о совершенно новых AirPods Pro просто появилась на сайте компании.
AirPods 3 должны получить новый дизайн. Среди ожидаемых улучшений — более качественное звучание и выносливая батарея.
Последний раз AirPods обновляли в 2019 году: дизайн остался как у первой версии, но появилась поддержка Siri и батарея получше. А в прошлом году Apple презентовала AirPods Max — свои первые полноразмерные наушники.
беспроводные наушники с микрофоном, вставные, портативные, Bluetooth, быстрая зарядка, время работы 5 ч
беспроводные наушники с микрофоном, внутриканальные, портативные, Bluetooth 5.0, быстрая зарядка, время работы 5 ч
наушники с микрофоном, вставные, портативные
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Apple представит третье поколение наушников AirPods 18 мая. Об этом сообщает издание MacRumors со ссылкой на YouTube-блогера Люка Майани.Читать далее…
|
Свежие газеты
Архив (Разное)