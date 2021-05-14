Названа возможная дата премьеры AirPods 3

Источник материала: Onliner

Apple представит третье поколение наушников AirPods 18 мая. Об этом сообщает издание MacRumors со ссылкой на YouTube-блогера Люка Майани.

На 18 мая у Apple не запланирована презентация, однако компания уже презентовала наушники довольно скромно. К примеру, в 2019 году информация о совершенно новых AirPods Pro просто появилась на сайте компании.

AirPods 3 должны получить новый дизайн. Среди ожидаемых улучшений — более качественное звучание и выносливая батарея.

Последний раз AirPods обновляли в 2019 году: дизайн остался как у первой версии, но появилась поддержка Siri и батарея получше. А в прошлом году Apple презентовала AirPods Max — свои первые полноразмерные наушники.