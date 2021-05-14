Подростку, спасшему на пожаре брата, сделана очередная операция

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 мая – Sputnik. Подростку, который сумел на пожаре спасти маленького брата, в БСМП сделана очередная операция, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Беларуси.

"В четверг выполнен очередной этап хирургического лечения. Мальчик находится в Республиканском ожоговом центре", – сказали в ведомстве.

Там также уточнили, что 12-летний ребенок по-прежнему находится в отделении реанимации, его состояние оценивается как тяжелое.

По информации Минздрава, сейчас медики центра проводят необходимые мероприятия по стабилизации мальчика после операции.

Мальчик-герой

Напомним, 28 апреля в деревне Сидоровичи загорелся дом. Во время пожара в доме было двое детей. 12-летний Рома сначала сам пытался потушить пламя, а потом вынес из огня своего полуторагодовалого брата. Очевидцы рассказывали, что как только у подростка перехватили с рук ребенка, он сразу упал в обморок. Рома получил серьезные ожоги, лицо и тело было порезано осколками. На маленьком брате – ни царапинки.

29 апреля подростка из Мядельской ЦРБ доставили в Республиканский ожоговый центр БСМП.

"При первичном осмотре диагностировано комбинированное поражение: термический ожог головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей, термоингаляционная травма тяжелой степени. Ребенка подключили к аппарату искусственной вентиляции легких", – сообщал Минздрав о состоянии мальчика.

4 мая врачи рассказали, что состояние мальчика удалось стабилизировать , однако он по-прежнему остается в крайне тяжелом состоянии. Общая площадь ожогов 62% поверхности тела.

Мядельский районный отдел следственного комитета проводит проверку и выясняет обстоятельства произошедшего.

Семье подростка сейчас помогают всем миром, местный сельсовет готов предоставить двухэтажный дом . Неравнодушные люди и организации поддерживают семью, потерявшую в пожаре все имущество. Ситуацию на личный контроль взял Александр Лукашенко.