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Подростку, спасшему на пожаре брата, сделана очередная операция
14.05.2021 17:17 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 мая – Sputnik. Подростку, который сумел на пожаре спасти маленького брата, в БСМП сделана очередная операция, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Беларуси.
© Photo : СК Беларуси
"В четверг выполнен очередной этап хирургического лечения. Мальчик находится в Республиканском ожоговом центре", – сказали в ведомстве.
Там также уточнили, что 12-летний ребенок по-прежнему находится в отделении реанимации, его состояние оценивается как тяжелое.
По информации Минздрава, сейчас медики центра проводят необходимые мероприятия по стабилизации мальчика после операции.
Мальчик-герой
Напомним, 28 апреля в деревне Сидоровичи загорелся дом. Во время пожара в доме было двое детей. 12-летний Рома сначала сам пытался потушить пламя, а потом
29 апреля подростка из Мядельской ЦРБ доставили в Республиканский ожоговый центр БСМП.
"При первичном осмотре диагностировано комбинированное поражение: термический ожог головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей, термоингаляционная травма тяжелой степени. Ребенка подключили к аппарату искусственной вентиляции легких", – сообщал Минздрав о состоянии мальчика.
4 мая врачи рассказали, что состояние мальчика удалось
Мядельский районный отдел следственного комитета проводит проверку и выясняет обстоятельства произошедшего.
Семье подростка сейчас помогают всем миром, местный сельсовет готов
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Ребенок по-прежнему находится в отделении реанимации БСМП, его состояние оценивается как тяжелое.
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