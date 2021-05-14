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Тысячи патронов: огромный арсенал найден у пенсионера из Могилева - видео

14.05.2021 17:17 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

В боксе милиционеры нашли свыше 10 тысяч патронов к различному оружию – к пистолету Макарова и револьверам, автомату Калашникова, карабинам.

Дома у мужчины обнаружились пистолеты ТТ, Марголина, ракетница, охотничье ружье, составные части пистолета Макарова, а также еще более семи тысяч патронов.

В отношении могилевчанина возбудили дело, сейчас оперативники выясняют, откуда у мужчины появился такой арсенал.

 
 
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Сотрудники милиции задержали 65-летнего жителя Могилева, который в гараже хранил тысячи патронов. Смотрите на видео кадры оперативной съемки и комментарий...
 
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