Тысячи патронов: огромный арсенал найден у пенсионера из Могилева - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

В боксе милиционеры нашли свыше 10 тысяч патронов к различному оружию – к пистолету Макарова и револьверам, автомату Калашникова, карабинам.

Дома у мужчины обнаружились пистолеты ТТ, Марголина, ракетница, охотничье ружье, составные части пистолета Макарова, а также еще более семи тысяч патронов.

В отношении могилевчанина возбудили дело, сейчас оперативники выясняют, откуда у мужчины появился такой арсенал.