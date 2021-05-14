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Весна на Ислочи в фотографиях: как распускаются листья и цветы
14.05.2021 17:17 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Весна в этом году запоздала, не так давно шел снег, но весенняя лесная растительность быстро наверстала упущенное время – интенсивно расцвела и распустилась.
Смотрите в фотоленте Sputnik Беларусь удивительные и живописные кадры цветения диких первоцветов.
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Майская нежность лесных цветов и деревьев – в фотопрогулке по берегам реки Ислочь теплым солнечным днем.
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