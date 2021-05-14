|
Кто из белорусов играл в одной команде с Месси, Роналду и Левандовским? Попробуйте ответить правильно
Источник материала: Tut.by
Раньше белорусские футболисты были одноклубниками Лионеля Месси, Криштиану Роналду и Роберта Левандовского. Но кто именно играл с ними в одной команде? Попробуйте вспомнить вместе с тестом от SPORT.TUT.BY.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кто из белорусов играл в одной команде с Месси, Роналду и Левандовским? Попробуйте ответить правильно
Раньше белорусские футболисты были одноклубниками Лионеля Месси, Криштиану Роналду и Роберта Левандовского. Но кто именно играл с ними в одной команде? Попробуйте...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)