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В Беларуси подписан закон "О недопущении реабилитации нацизма"

14.05.2021 17:45 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В Беларуси подписан закон "О недопущении реабилитации нацизма", сообщил в эфире белорусского ТВ генпрокурор Беларуси Андрей швед.

«В законе определены организационные и правовые формы и методы вот этого противодействия, профилактики. То есть, закон настолько сбалансирован, что он позволяет всеми доступными формами и методами, которые есть в любом правовом государстве, выявлять, профилактировать, не пресекать попытки реабилитации нацизма. Введены впервые в наше законодательство определенные термины: кто такие нацистские преступники, кто такие пособники нацистских преступников, и другие, скажем так, дефиниции, которые позволят нам в дальнейшем, с точки зрения правоприменения, использовать весь арсенал правовых средств для противодействия», - сообщил Швед.

Документ устанавливает запрет на героизацию и оправдание нацисткой идеологии и содействие этому в любой форме. Также расширено содержание термина "нацистская символика и атрибутика"

 
 
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В Беларуси подписан закон "О недопущении реабилитации нацизма", сообщил в эфире белорусского ТВ генпрокурор Беларуси Андрей швед.
 
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