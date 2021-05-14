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«То есть тебе мое молоко не подойдет?». Фермер из Воложинского района отказался от всех предложений Лукашенко
Источник материала: Партизан
Александр Лукашенко посещал сегодня эко-рынок в Валерьяново.
Во время визита он пообщался с фермером из Воложинского района, который продает свое молоко. Лукашенко предложил тому покупать у него коровье молоко. Послушайте, что было дальше.
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«То есть тебе мое молоко не подойдет?». Фермер из Воложинского района отказался от всех предложений Лукашенко
Александр Лукашенко посещал сегодня эко-рынок в Валерьяново.
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