С виски и тортом. Макгрегор показал, как отпраздновал свое лидерство в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов мира





Макгрегор в своем аккаунте в Instagram показал праздничный торт со своим изображением.





Рядом с десертом также виднеются две бутылки виски. Именно от продажи контрольной доли собственного бренда виски боец заработал большую часть своего дохода.





«Детка, мы сделали это! Спасибо Forbes за признание меня как предпринимателя! Я мечтал возглавить список с таким количеством успешных спортсменов. Мы идем вперед и вверх», — написал Макгрегор.









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Конор Макгрегор впервые возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира. Forbes оценил йог годовой доход в 180 млн долларов.





Ранее Макгрегор заявил о желании приобрести шотландский футбольный клуб Селтик.





Перед этим боец также говорил о том, что готов купить Манчестер Юнайтед на фоне слухов о смене владельца клуба.