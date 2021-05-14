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Дипломаты стран ЕС не смогли попасть на суд по "делу студентов"

14.05.2021 17:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Дипломатам стран Европейского союза не удалось получить доступ в зал суда, где судят студентов за участие в протестах после президентских выборов 2020 года.

Желающих попасть на процесс было много. Фото: Настоящее время

"Сегодня дипломатам стран Европейского союза не удалось получить доступ в зал суда, где группу студентов и преподавателей должны были судить за протест против фальсификаций на выборах президента Беларуси в августе 2020 года", - говорится в сообщении на странице представительства ЕС в Facebook в пятницу. 

Там уточняется, что дипломатические миссии имеют право в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях следить за развитием ключевых событий в странах, в которых они работают, в том числе - за ходом судебных заседаний. 

"Прозрачность деятельности судов в Беларуси закреплена законом, чтобы обеспечить фундаментальное право всех задержанных на независимый и справедливый суд. Мы призываем Беларусь выполнять свои международные обязательства и обязательства в рамках ООН и ОБСЕ и обеспечить соблюдение прав человека и основных свобод, в том числе в соответствии с Международным пактом об гражданских и политических правах", - отмечено в сообщении. 

Напомним, что по делу студентов проходят 12 человек: 10 студентов разных столичных вузов, преподаватель БГУИР Ольга Филатченкова и член основного состава КС, помощник Тихановской Алана Гебремариам. Они были задержаны 12 ноября прошлого года за участие в акциях протеста. Филатченкова была одной из участников видеообращения преподавателей БГУИР против насилия, принимала участие в забастовке.

Фигурантов обвиняют в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекшим нарушение работы учреждений и транспорта. Все они признаны правозащитниками политзаключенными.

В пятницу возле Дома правосудия в Минске, где началось рассмотрение "дела студентов", задержали 14 человек. 
 
Теги: Минск
 
 
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Дипломатам стран Европейского союза не удалось получить доступ в зал суда, где судят студентов за участие в протестах после президентских выборов 2020 года.
 
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