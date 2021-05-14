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Минздрав: 12-летнему Роме, спасшему брата из пожара, проведена операция. Его состояние по-прежнему тяжелое

14.05.2021 17:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В четверг 12-летнему Роме, который вынес младшего брата из огня, выполнен очередной этап хирургического лечения. Мальчик находится в Республиканском ожоговом центре. Ребенок по-прежнему находится в отделении реанимации в тяжелом состоянии.

Во время операции ему проводилось местное лечение ожоговых ран, врачи удаляли пострадавшие обожженные ткани с применением современных технологий комбустиологии (отрасль медицины, изучающая тяжелые ожоговые поражения). Сейчас проводятся все необходимые мероприятия по стабилизации его состояния после операции, сообщает Минздрав.

Напомним, 28 апреля в деревне Сидоровичи загорелся дом. В момент пожара внутри находились два брата. Старший Рома вытащил на своих руках полуторагодовалого Ваню. После этого потерял сознание. На следующий день подростка доставили на вертолете МЧС в Минск, в больницу скорой медицинской помощи. Там же сейчас стабилизирован подросток, получивший удар током на рыбалке, после прошедшей на выходных операции, сегодня ему была выполнена поэтапная кожная пластика.

 
Теги: Минск
 
 
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В четверг 12-летнему Роме, который вынес младшего брата из огня, выполнен очередной этап хирургического лечения. Мальчик находится в Республиканском ожоговом...
 
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