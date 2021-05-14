В сеть попали снимки обновленного BMW X3

Источник материала: Onliner

На китайском сайте MIIT появились снимки рестайлингового BMW X3. Радикальных изменений экстерьера машина не получит, равно как и ее электрическая версия iX3.





За счет множества мелких доработок дизайна кроссовер стал выглядеть чуточку острее. «Ноздри» решетки радиатора срослись в единый элемент, но, к счастью, не увеличились значительно в размерах. В целом решетка стала более угловатой и хорошо подходит к новой оптике. Передние фары стали вытянутыми и не такими громоздкими, как у предшественника, который выпускается с 2017 года.





Сзади отличий минимум. Дизайнеры перерисовали линии LED-фонарей и доработали бампер. Узнаваемость G01 сохранилась: модель не перепутаешь с Х1 или Х5. Немцы обещают рассекретить BMW X3'2022 в следующем месяце. Чуть позже на рынок выйдет новый BMW X4, который получает обновление чуточку позже своего соплатформенника.



