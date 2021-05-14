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В сеть попали снимки обновленного BMW X3
Источник материала: Onliner
На китайском сайте
За счет множества мелких доработок дизайна кроссовер стал выглядеть чуточку острее. «Ноздри» решетки радиатора срослись в единый элемент, но, к счастью, не увеличились значительно в размерах. В целом решетка стала более угловатой и хорошо подходит к новой оптике. Передние фары стали вытянутыми и не такими громоздкими, как у предшественника, который выпускается с 2017 года.
Сзади отличий минимум. Дизайнеры перерисовали линии LED-фонарей и доработали бампер. Узнаваемость G01 сохранилась: модель не перепутаешь с Х1 или Х5. Немцы обещают рассекретить BMW X3'2022 в следующем месяце. Чуть позже на рынок выйдет новый BMW X4, который получает обновление чуточку позже своего соплатформенника.
черный, седан, дизель 3 л, автоматическая, задний привод
синий, хетчбэк, бензин 1.8 л, механическая, задний привод
черный, седан, бензин 2.8 л, автоматическая, полный привод
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