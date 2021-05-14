Источник материала: Onliner

Александр Лукашенко подписал закон «О недопущении реабилитации нацизма», заявил в эфире телеканала «Беларусь-1» генпрокурор Беларуси Андрей Швед.

Документ устанавливает запрет на героизацию и оправдание нацистской идеологии и содействие этому в любой форме. Также расширено содержание термина «нацистская символика и атрибутика». Что касается мер противодействия нацистским идеям, то они аналогичны мерам в сфере противодействия экстремизму.

— В законе определены организационно-правовые формы и методы вот этого противодействия, профилактики. То есть закон настолько сбалансирован, что он позволяет всеми доступными формами и методами, которые есть в любом правовом государстве, выявлять, профилактировать и пресекать попытки реабилитации нацизма, — заявил Андрей Швед.

Также он рассказал, что в законодательство введены термины «нацистские преступники», «пособники нацистских преступников» и другие. Они, по словам Шведа, позволят в дальнейшем использовать «весь арсенал правовых средств для противодействия».

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