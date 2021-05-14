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Эскалация конфликта: ракетные удары по Израилю и спецоперация в Газе – видео
14.05.2021 17:53 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В ответ на обстрелы со стороны сектора Газа Израиль наносит удары по сотням палестинских объектов. Это влечет за собой жертвы среди мирного населения автономии. Более 115 человек погибло, более 600 пострадало.
Сейчас к границам с обеих сторон конфликта стягиваются войска. ЦАХАЛ начинает на палестинской территории спецоперацию "Страж стен". Задача – зачистка территории от членов группировки ХАМАС, а также полное прекращение огня.
Арабо-израильский конфликт хоть и длится не один десяток лет, но такого обострения ситуации не было давно. ООН обеспокоена тем, что вооруженное противостояние по итогу может перерасти в полномасштабную войну.
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С 10 мая группировкой ХАМАС по израильской территории выпущено более 1800 ракет. Многие достигли своей цели: разрушены дома, сотни пострадавших, более десяти человек...
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