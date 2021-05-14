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В Швеции изобрели стул для людей, работающих из дома, и их питомцев. Вот как он выглядит
Источник материала: Tut.by
Всем нам важен комфорт, даже в условиях пандемии COVID-19. Целью сделать жизнь на карантине удобнее задалась изобретатель из Швеции. Симона Герц придумала стул, на котором прекрасно умещаются и человек, работающий из дома, и его питомец.
Конструкция выглядит как жилище кота (или небольшой собаки), соединенное лестницей с сиденьем для его хозяина. В стуле есть перила (чтобы животное не упало) и лежак. Все это, с одной стороны, обеспечивает близость четвероногого «помощника», а с другой — не отвлекает от работы.
Как вы думаете, ноу-хау действительно может избавить от случаев, когда во время Zoom-конференции в кадр врывается домашний питомец? Или все же внимание хозяина для кошек и собак не заменить маленьким лежаком рядом с ним? Напишите в комментариях.
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Как думаете, питомцы тех хозяев, которые купят себе этот стул, больше не будут отвлекать их от работы?
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