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В Швеции изобрели стул для людей, работающих из дома, и их питомцев. Вот как он выглядит

14.05.2021 18:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Всем нам важен комфорт, даже в условиях пандемии COVID-19. Целью сделать жизнь на карантине удобнее задалась изобретатель из Швеции. Симона Герц придумала стул, на котором прекрасно умещаются и человек, работающий из дома, и его питомец.

Конструкция выглядит как жилище кота (или небольшой собаки), соединенное лестницей с сиденьем для его хозяина. В стуле есть перила (чтобы животное не упало) и лежак. Все это, с одной стороны, обеспечивает близость четвероногого «помощника», а с другой — не отвлекает от работы.

Как вы думаете, ноу-хау действительно может избавить от случаев, когда во время Zoom-конференции в кадр врывается домашний питомец? Или все же внимание хозяина для кошек и собак не заменить маленьким лежаком рядом с ним? Напишите в комментариях.

 
 
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Как думаете, питомцы тех хозяев, которые купят себе этот стул, больше не будут отвлекать их от работы?
 
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