Подозреваемый в госизмене нардеп Козак находится на лечении в Беларуси

Источник материала: Салiдарнасць

Об этом на суде сообщил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Виктор Медведчук, которого тоже подозревают в госизмене.

— Я знаю, где находится народный депутат Тарас Козак, он находится на лечении в Беларуси, — сказал Медведчук после решения суда в четверг, сообщает РИА Новости .

Он сообщил, что общался с ним после объявления о подозрении.

— Это мой друг, член нашей партии, естественно мы контактировали, — сказал политик и добавил, что тот был «возмущен» объявленным подозрением.





Тарас Козак

По данным правоохранителей, Медведчук стал подозреваемым по трем эпизодам. Первый касается того, что он якобы с марта 2015 года незаконно передавал данные РФ о полезных ископаемых в Крыму, в частности о газовом месторождении с запасами на около 38 миллиардов гривен (более 1,3 миллиарда долларов). Второй эпизод о том, что Медведчук якобы передал секретные данные о скрытом военном подразделении вооруженных сил Украины. Третий эпизод, по мнению СБ Украины, касается того, что Медведчук и депутат Козак якобы планировали вербовать украинцев, выезжающих на заработки или учебу в РФ с целью дальнейшего распространения через них «российской пропаганды» на территории Украины и влияния на внутреннюю политику в стране. По украинскому законодательству депутатам грозит до 15 лет лишения свободы.

Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.

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