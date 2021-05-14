Никакой «химии» и полуфабрикатов. В Минске открылось бистро правильного питания o’Da

Источник материала: Onliner

Сегодня в Минске открылось бистро o’Da, специализирующееся на правильном питании. Создатели уверяют, что их заведение не про скучные салаты и отсутствие ярких вкусов, а про сбалансированность и натуральные ингредиенты. Сходили туда и рассказываем, что вас ждет.

Ресторан находится в жилом комплексе «Маяк Минска» по адресу улица Мстиславца, 18 и является логичным продолжением магазина, где продаются товары для красоты и здоровья. По сути они занимают одно и то же пространство и плавно перетекают друг в друга.

— Нам хотелось развить идею здорового образа жизни и реализовать ее еще и через гастрономию, — отмечает создатель проекта Ольга Комлик.













А если уж отличаться от остальных, то во всем. В то время как некоторые заведения стремятся воплотить в интерьере идеи минимализма и простоты, в бистро ставку делают на «изысканность и изящество». Здесь много мрамора, позолоты, бархата и, конечно, зелени — куда ж без нее, когда мы говорим о здоровой еде? На стенах висят масляные картины белорусских художников. При этом дизайн не выглядит громоздко, наоборот, легко и воздушно. Возможно, все дело в панорамных окнах (ну а когда вообще было иначе?).

Посадочных мест в o'Da не очень много, так что лучше планировать свой поход заранее.













Ресторан, как мы уже упоминали, специализируется на правильном питании: в процессе приготовления не используются полуфабрикаты, красители и другие химические добавки. Даже майонез заменяют соусом кешью — по вкусу и консистенции почти то же самое, но куда полезнее. Среди ингредиентов также много овощей, орехов. При этом кухню нельзя назвать веганской, хотя в меню есть несколько блюд, которые подойдут любителям растительной пищи. Например, веллингтон из свеклы с эстрагоном и фундуком или зеленый боул с авокадо, киноа и бобами эдамаме.

— У нас представлена классическая европейская кухня в современной интерпретации. Скажем, салат с прошутто и грушей — привычное сочетание, которое мы дополняем муссом из горгонзолы. Или подаем филе миньон с мильфеем, в котором слои пюре чередуются с тонкими хрустящими картофельными коржами. Такая вот необычная подача в стиле французского десерта,— рассказывает шеф-повар бистро Вячеслав Бобров.





По его словам, в меню постараются вводить больше сугубо овощных блюд — для Европы такой тренд не новость, а вот у нас он только начинает проклевываться.

Каждый день с 8:00 до 12:00 в o’Da подают завтраки, с 12:00 до 16:00 — обеды. Цены, по мнению учредителей, в заведении чуть выше среднего. Например, завтраки обойдутся в 7—15 рублей, основные блюда — в 15—49 рублей (самый дорогой — стейк из мраморной говядины с молодой морковью конфи), десерты — в 13—15 рублей.







Кстати, о сладком. Конечно, о его 100%-й пользе говорить не приходится, но шеф-повар обещает, что десерты будут легкими и воздушными и не создадут ощущения тяжести в желудке.

Теперь немного о напитках, в том числе алкогольных — все-таки в умеренных количествах они могут и подлечить (душу так точно). Винная карта в заведении состоит из 38 позиций со всего мира — Франции, Италии, Испании, Австралии, ЮАР и т. д. Цена за бокал — от 11 рублей и выше. За коктейль придется выложить 15 рублей, их здесь всего 9. Они тоже про классику, но в авторской обработке. Есть и такие, где используется низкокалорийный растительный заменитель сахара — изомальт. Он безопасен для фигуры и зубной эмали.

















Для тех, кто за ЗОЖ до конца, есть и безалкогольные напитки. Несколько видов лимонада из натуральных сиропов, чай, кофе — можно заказать без кофеина и с растительным молоком.

— Есть у нас и кое-что необычное — кофейные напитки на основе низкокалорийного японского зеленого чая. На выбор матча-латте green и матча-латте purple. При подаче украшаются живой микрозеленью и съедобными цветами. А еще можно попробовать Yuzu-calpise — напиток из японского апельсина, скрещенного с мандарином, греческого йогурта и лимона,— уточняет шеф-бармен Валерий Поздняков.

Первые две недели бистро o’Da работает каждый день с 12:00 до 23:00, в дальнейшем оно будет открыто с 8:00.