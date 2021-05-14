Белорус показал, сколько легковушек способен сдвинуть с места один человек (видео)

Источник материала: Onliner

Александр Кодис — мастер спорта международного класса по силовому троеборью, ПРО-атлет, двукратный абсолютный чемпион мира и кубка мира, двукратный чемпион Европы и кубка Европы. В Гродно он решил потянуть более десяти машин, находящихся в сцепке. Чем больше машин, тем круче достижение.









«Два года назад у мужчины появилась идея потянуть несколько легковых машин в сцепке, — пишет NewGrodno. — На днях ему это удалось. Итог: 13 автомобилей и около 10 метров».