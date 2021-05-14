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Белорус показал, сколько легковушек способен сдвинуть с места один человек (видео)

14.05.2021 18:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Александр Кодис — мастер спорта международного класса по силовому троеборью, ПРО-атлет, двукратный абсолютный чемпион мира и кубка мира, двукратный чемпион Европы и кубка Европы. В Гродно он решил потянуть более десяти машин, находящихся в сцепке. Чем больше машин, тем круче достижение.

Белорус показал, сколько легковушек способен сдвинуть с места один человек (видео)
Белорус показал, сколько легковушек способен сдвинуть с места один человек (видео)

«Два года назад у мужчины появилась идея потянуть несколько легковых машин в сцепке, — пишет NewGrodno. — На днях ему это удалось. Итог: 13 автомобилей и около 10 метров».

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Теги: Гродно
 
 
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Александр Кодис — мастер спорта международного класса по силовому троеборью, ПРО-атлет, двукратный абсолютный чемпион мира и кубка мира, двукратный чемпион...
 
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