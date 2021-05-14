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Производитель дорогих тостеров выпустит смартфон

14.05.2021 18:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Японский бренд Balmuda объявил о разработке своего смартфона. Устройство получит поддержку 5G и будет доступно как в контрактной версии, так и разблокированным.

Своих производственных мощностей для выпуска смартфона у Balmuda нет, поэтому компания заключила партнерство с Kyocera. Смартфон должен появиться в ноябре. Подробностей о характеристиках нет.

Balmuda выпускает дизайнерскую бытовую и домашнюю технику: тостеры, увлажнители воздуха, рисоварки и другие устройства. Стоят они недешево: к примеру, тостер стоит около 235 долларов. Несмотря на высокую цену, в Японии устройства Balmuda пользуются большой популярностью.

Тостер Philips HD2581/00
31 отзыв
830 Вт, количество тостов: 2, корпус: пластик, решетка для подогрева булочек, 8 степеней обжаривания, цвет белый
69,00 р.
26 предложений
Тостер Philips HD2590/00
5 отзывов
1030 Вт, количество тостов: 2, корпус: пластик, решетка для подогрева булочек, 8 степеней обжаривания, цвет белый
97,83 р.
14 предложений
Тостер BBK TR72M (вишневый)
7 отзывов
700 Вт, количество тостов: 2, корпус: пластик, 6 степеней обжаривания, цвет вишня
35,26 р.
12 предложений
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Тостеры в Каталоге Onliner

 
 
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Японский бренд Balmuda объявил о разработке своего смартфона. Устройство получит поддержку 5G и будет доступно как в контрактной версии, так и разблокированным.Читать...
 
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