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Производитель дорогих тостеров выпустит смартфон
Источник материала: Onliner
Японский бренд Balmuda
Своих производственных мощностей для выпуска смартфона у Balmuda нет, поэтому компания заключила партнерство с Kyocera. Смартфон должен появиться в ноябре. Подробностей о характеристиках нет.
Balmuda выпускает дизайнерскую бытовую и домашнюю технику: тостеры, увлажнители воздуха, рисоварки и другие устройства. Стоят они недешево: к примеру, тостер стоит около 235 долларов. Несмотря на высокую цену, в Японии устройства Balmuda пользуются большой популярностью.
830 Вт, количество тостов: 2, корпус: пластик, решетка для подогрева булочек, 8 степеней обжаривания, цвет белый
1030 Вт, количество тостов: 2, корпус: пластик, решетка для подогрева булочек, 8 степеней обжаривания, цвет белый
700 Вт, количество тостов: 2, корпус: пластик, 6 степеней обжаривания, цвет вишня
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Японский бренд Balmuda объявил о разработке своего смартфона. Устройство получит поддержку 5G и будет доступно как в контрактной версии, так и разблокированным.Читать...
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