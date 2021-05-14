Производитель дорогих тостеров выпустит смартфон

Источник материала: Onliner

Японский бренд Balmuda объявил о разработке своего смартфона. Устройство получит поддержку 5G и будет доступно как в контрактной версии, так и разблокированным.

Своих производственных мощностей для выпуска смартфона у Balmuda нет, поэтому компания заключила партнерство с Kyocera. Смартфон должен появиться в ноябре. Подробностей о характеристиках нет.

Balmuda выпускает дизайнерскую бытовую и домашнюю технику: тостеры, увлажнители воздуха, рисоварки и другие устройства. Стоят они недешево: к примеру, тостер стоит около 235 долларов. Несмотря на высокую цену, в Японии устройства Balmuda пользуются большой популярностью.