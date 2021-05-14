ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Конституционная комиссия Беларуси обсудила поправки в Основной закон

14.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Законы должен принимать парламент, а не президент. Об этом сегодня говорили на заседании Конституционной комиссии. Рабочая группа обсудила одно из ключевых изменений в главном документе страны – перераспределение полномочий между главой государства, правительством и парламентом, передает «МИР 24».

Специалисты предлагают ограничить возможность президента издавать декреты, которые имеют силу закона. А также исключить из Конституции положение, по которому Палата представителей и Совет Республики могут делегировать эти полномочия лидеру страны.

«Для того чтобы оперативно законодательно урегулировать те или иные вопросы, президент вынужден был брать на себя чрезмерные законодательные функции, принимать декреты, указы для регулирования в различных отношениях. Сегодня важнейшая задача: чтобы парламент занимался законотворчеством. И эффективно занимался. И чтобы законы отражали объективную реальность», – констатировал председатель Конституционного суда Республики Беларусь Петр Миклашевич.

Также в новом документе планируют закрепить запрет на совмещение должностей депутата и члена правительства. Итоговый проект Основного закона вынесут на народное обсуждение.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В новом документе планируют закрепить запрет на совмещение должностей депутата и члена правительства.
 
Новости дня
Новости разные
 
Никакой «химии» и полуфабрикатов. В Минске открылось бистро правильного питания o’Da
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by