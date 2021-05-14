Конституционная комиссия Беларуси обсудила поправки в Основной закон

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Законы должен принимать парламент, а не президент. Об этом сегодня говорили на заседании Конституционной комиссии. Рабочая группа обсудила одно из ключевых изменений в главном документе страны – перераспределение полномочий между главой государства, правительством и парламентом, передает «МИР 24».

Специалисты предлагают ограничить возможность президента издавать декреты, которые имеют силу закона. А также исключить из Конституции положение, по которому Палата представителей и Совет Республики могут делегировать эти полномочия лидеру страны.

«Для того чтобы оперативно законодательно урегулировать те или иные вопросы, президент вынужден был брать на себя чрезмерные законодательные функции, принимать декреты, указы для регулирования в различных отношениях. Сегодня важнейшая задача: чтобы парламент занимался законотворчеством. И эффективно занимался. И чтобы законы отражали объективную реальность», – констатировал председатель Конституционного суда Республики Беларусь Петр Миклашевич.

Также в новом документе планируют закрепить запрет на совмещение должностей депутата и члена правительства. Итоговый проект Основного закона вынесут на народное обсуждение.