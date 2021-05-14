|
Конституционная комиссия Беларуси обсудила поправки в Основной закон
14.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Законы должен принимать парламент, а не президент. Об этом сегодня говорили на заседании Конституционной комиссии. Рабочая группа обсудила одно из ключевых изменений в главном документе страны – перераспределение полномочий между главой государства, правительством и парламентом, передает «МИР 24».
Специалисты предлагают ограничить возможность президента издавать декреты, которые имеют силу закона. А также исключить из Конституции положение, по которому Палата представителей и Совет Республики могут делегировать эти полномочия лидеру страны.
Также в новом документе планируют закрепить запрет на совмещение должностей депутата и члена правительства. Итоговый проект Основного закона вынесут на народное обсуждение.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В новом документе планируют закрепить запрет на совмещение должностей депутата и члена правительства.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)