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За одиночный пикет в поддержку политзаключенных Адам Беляцкий арестован на 15 суток

14.05.2021 18:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

За одиночный пикет в поддержку политзаключенных Адам Беляцкий — сын главы лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна» Алеся Беляцкого — получил 15 суток ареста.

За одиночный пикет в поддержку политзаключенных Адам Беляцкий арестован на 15 суток

Как сообщается в телеграм-канале «Весны», 14 мая такое решение приняла судья суда Фрунзенского района Минска Мария Ерохина.

Вечером 13 мая возле станции метро «Каменная Горка» Адам Беляцкий вышел на одиночный пикет. Он какое-то время молча стоял у выхода из подземного перехода с плакатом в поддержку политзаключенных журналисток Дарьи Чульцовой и Екатерины Андреевой, а также политзаключенной многодетной матери Ольги Золотарь.

Адама задержали и составили протокол за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий (ч. 1 ст. 24.23 КоАП). До суда его поместили в изолятор на Окрестина.

Правозащитники отмечают, что во время суда, проходившего онлайн, Беляцкого ударил охранник. В какой-то момент на процессе возникли проблемы со связью, поэтому Адам не услышал вопроса судьи и молчал в ответ. «В этот момент охранник ударил его так, чтобы не было видно на видео. Наблюдатель, который в это время был в зале суда, услышал, как Адам сказал охраннику: "Бить нельзя!", а затем заявил об этом судье. Судья Мария Ерохина никоим образом не отреагировала на заявление арестованного», — говорится в сообщении «Весны».

 
Теги: Минск
 
 
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За одиночный пикет в поддержку политзаключенных Адам Беляцкий — сын главы лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна» Алеся Беляцкого — получил 15...
 
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