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Греция официально открылась для белорусских туристов

14.05.2021 18:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

За сутки до прибытия в Грецию надо заполнить PLF-форму, также предоставить COVID-паспорт, или отрицательный ПЦР-тест, или сертификат о перенесенной болезни.

Греция официально открылась для белорусских туристов
Фото: pixabay.com

Власти Греции разрешили въезд в страну туристам. Страна открылась и для путешественников из Беларуси, указано на сайте греческого правительства.

В частности, решение правительства делает исключения из запрета на въезд в Грецию для граждан третьих стран на любом пункте въезда в страну, любым способом — на самолете, морем, на поезде или автомобилем.

Запрет не распространяется на граждан государств-членов ЕС и Шенгенского соглашения, включая их супругов или лиц, с которыми они заключили соглашение о совместном проживании, а также их несовершеннолетних детей.

Запрет не распространяется на постоянных жителей Беларуси, Украины, России, Австралии, Северной Македонии, ОАЭ, США, Великобритании, Израиля, Канады, Бахрейна, Новой Зеландии, Южной Кореи, Катара, Кувейта, Руанды, Саудовской Аравии, Сербии, Сингапура, Таиланда.

Ранее сообщалось, что Греция с 14 мая вновь открылась для туристов из-за рубежа, но не было ясно, распространяется ли это решение на белорусских граждан.

 
 
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За сутки до прибытия в Грецию надо заполнить PLF-форму, также предоставить COVID-паспорт, или отрицательный ПЦР-тест, или сертификат о перенесенной болезни.
 
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