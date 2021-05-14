Врач назвала три признака того, что ребенок стал интернет-зависимым

Источник материала: Tut.by

На пресс-конференции заведующая лабораторией проблем здоровья детей и подростков РНПЦ «Мать и дитя», доктор медицинских наук Маргарита Девялтовская рассказала, как определить интернет-зависимость у ребенка и какой должна быть профилактика.



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Большую внимательность к детской интернет-зависимости Маргарита Девялтовская объяснила тем, что это влияет не только на физическое, но и на психическое здоровье детей:

— Диагностика состояния психики очень важна, потому что психические расстройства нарастают в количественном плане, и в структуре детской инвалидности психические расстройства вышли на второе место.

Есть совершенно четкие рекомендации по времени занятости ребенка на компьютере. У ребенка до 10 лет — это только школьные занятия и до получаса использования гаджетов. Когда ребенку исполняется 10 лет, количество времени, которое он проводит за компьютером, может увеличиваться. Но есть основные диагностические критерии, что ребенок в опасности:

четкая зависимость настроения подростка от того, находится он в интернете или в реальной жизни. То есть необходимость расстаться с компьютером или гаджетом тут же вызывает у подростка недовольство;

сложности с ограничением времени, проводимого в интернете и компьютерных играх, — любые попытки его регулировать вызывают протест;

ребенок самостоятельно не контролирует свое время в интернете и за компьютером, буквально «зависает», поздно ложится спать.

Зависимость от компьютера и интернета приводит к попыткам включить его, когда дома все уснут. В результате подросток недосыпает, становится рассеянным в школе. Учителя жалуются, что ребенок не концентрируется, снижается его успеваемость. Длительное сидение за компьютером приводит к тому, что у ребенка появляются головные боли и боль в глазах, покраснения глаз из-за пересыхания слизистой.

Профилактика интернет-зависимости и связанных с ней заболеваний должна идти практически с первого года жизни, отметила Маргарита Девялтовская:

— Потому что до трех лет ребенок в основном видит только свою семью и модель поведения берет оттуда. Если с ребенком много общаются, семьей активно отдыхают, он будет моделировать это поведение. Если родители сидят в одной комнате и все время находятся в интернете, ребенок тоже скопирует это поведение.

Все поведенческие стереотипы формируются до 7 лет. До 10 лет их еще можно корректировать, а после 10 лет практически все стереотипы уже сформированы. Проще говоря, если ребенка до 7 лет приучили, что компьютер — это техника для решения некоторых задач, но не более — то у него вряд ли возникнет зависимость.

Для родителей, которые обеспокоены тем, что их дети слишком много времени проводят за компьютером, Маргарита Девялтовская дала совет, как переключить внимание ребенка:

— Ребенку нужно уделять много времени, подстраиваясь под его хобби. Если ему интересны лошади, съездите и покатайтесь с ним; если интересны кружки пения и танцев — дайте возможность попробовать себя в этом. Не навязывайте свои варианты. Ребенок должен ходить туда, куда хочет он, и желательно, чтобы родители принимали в этом участие.