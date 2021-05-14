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Врач назвала три признака того, что ребенок стал интернет-зависимым
Источник материала: Tut.by
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Большую внимательность к детской интернет-зависимости Маргарита Девялтовская объяснила тем, что это влияет не только на физическое, но и на психическое здоровье детей:
— Диагностика состояния психики очень важна, потому что психические расстройства нарастают в количественном плане, и в структуре детской инвалидности психические расстройства вышли на второе место.
Есть совершенно четкие рекомендации по времени занятости ребенка на компьютере. У ребенка до 10 лет — это только школьные занятия и до получаса использования гаджетов. Когда ребенку исполняется 10 лет, количество времени, которое он проводит за компьютером, может увеличиваться. Но есть основные диагностические критерии, что ребенок в опасности:
Зависимость от компьютера и интернета приводит к попыткам включить его, когда дома все уснут. В результате подросток недосыпает, становится рассеянным в школе. Учителя жалуются, что ребенок не концентрируется, снижается его успеваемость. Длительное сидение за компьютером приводит к тому, что у ребенка появляются головные боли и боль в глазах, покраснения глаз из-за пересыхания слизистой.
Профилактика интернет-зависимости и связанных с ней заболеваний должна идти практически с первого года жизни, отметила Маргарита Девялтовская:
— Потому что до трех лет ребенок в основном видит только свою семью и модель поведения берет оттуда. Если с ребенком много общаются, семьей активно отдыхают, он будет моделировать это поведение. Если родители сидят в одной комнате и все время находятся в интернете, ребенок тоже скопирует это поведение.
Все поведенческие стереотипы формируются до 7 лет. До 10 лет их еще можно корректировать, а после 10 лет практически все стереотипы уже сформированы. Проще говоря, если ребенка до 7 лет приучили, что компьютер — это техника для решения некоторых задач, но не более — то у него вряд ли возникнет зависимость.
Для родителей, которые обеспокоены тем, что их дети слишком много времени проводят за компьютером, Маргарита Девялтовская дала совет, как переключить внимание ребенка:
— Ребенку нужно уделять много времени, подстраиваясь под его хобби. Если ему интересны лошади, съездите и покатайтесь с ним; если интересны кружки пения и танцев — дайте возможность попробовать себя в этом. Не навязывайте свои варианты. Ребенок должен ходить туда, куда хочет он, и желательно, чтобы родители принимали в этом участие.
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Признаки интернет-зависимости у ребенка и последствия слишком долгого пребывания за компьютером.
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