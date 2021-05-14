Стартовала выставка-конвент Unicon & Game Expo. Вот как выглядят ее гости и участники

Источник материала: Tut.by

С 14 по 16 мая в минском Футбольном манеже проводится UniCon & GameExpo — это белорусский фестиваль для геймеров, поклонников фантастики, комиксов, любителей настольных игр. Сходили на открытие и показываем, как были одеты посетители.

Хотя первые два дня фестиваля выпадают на рабочие дни, недостатка в гостях и участниках не было.





















Пожалуй, UniCon — это одно из немногих событий, когда можно надеть самый свой странный костюм и выглядеть органично.





























В этом году на фестивале ожидаются стенды фантастических вселенных, конкурс костюмов любимых героев, бесплатные игротеки, турниры и состязания, мастер-классы, встречи с актерами, художниками комиксов, квесты с призами и подарками и многое другое.





































Купить билет на оставшиеся дни можно здесь .